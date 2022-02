Malta: wierny ksiądz do więzienia, prohomoseksualny biskup na urząd w Watykanie?

Maltański ksiądz David Muscat został oskarżony o tzw. „mowę nienawiści” i skarcony przez arcybiskupa Charlesa Sciclunę, który jednocześnie spotkał się z organizacjami propagującymi ideologię LGBT. Oburzeni wierni katolicy podkreślają, że do spotkania arcybiskupa z aktywistami LGBT doszło na kilka dni przed rozprawą w sądzie.

Cytowany przez portal „Church Militant” naukowiec uniwersytecki twierdzi, że spotkanie to było „starannie zaplanowane pod względem czasowym i nagłośnione, by wyrządzić maksymalne szkody reputacji księdza i w sposób negatywny wpłynąć na decyzję sądu”. W czasie spotkania arcybiskup mówił o „odchodzeniu od języka ideologii” i nie wprost nawiązał do sprawy ks. Muscata, karcąc go za „mówienie bez zatrzymania się najpierw, by pomyśleć”.

Oprócz arcybiskupa, w spotkaniu z działaczami LGBT uczestniczył biskup pomocniczy Joseph Galea-Curmi. Doszło do niego w ubiegły wtorek w kurii we Florianie, a przybyły na nie organizacje: Drachma LGBTI, Allied Rainbow Community, Drachma Parent’s Group, LGBTI+ Gozo oraz LGBTIQ Rights Malta. Według komunikatu celem dyskusji było szukanie rozwiązań, które umożliwiłyby tęczowym katolickim aktywistom „czuć się w Kościele bardziej u siebie”.

Dwa dni później ksiądz David Muscat stawił się w piątek przed maltańskim sądem oskarżony o „podburzanie do nienawiści i przemocy”. Powodem były jego komentarze na temat homoseksualizmu, w których cytował Katechizm Kościoła Katolickiego. Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że słowa oskarżonego księdza zostały wyrwane z kontekstu. Sędzia Ian Farrugia skarcił duchownego, mówiąc mu, że powinien być „bardziej roztropny w tym, co mówi”.

Jak powiedział Philip Beattie, przewodniczący Maltańskiego Towarzystwa Cywilizacji Chrześcijańskiej: „Szkoda, że arcybiskup nie praktykował tego, co głosi, kiedy publicznie potępił ks. Davida Muscata, nie kontaktując się najpierw z tym księdzem po wyjaśnienie lub wytłumaczenie”. Beattie powiedział, że arcybiskup powinien był pouczyć aktywistów o prawdach wiary i wezwać ich do wzięcia krzyża i całkowitej wierności Chrystusowi.

Tymczasem maltańska organizacja prohomoseksualna o nazwie Drachma wywołała skandal swoimi publicznymi prezentacjami, w których relację między Dawidem a Jonatanem przedstawia jako relację homoseksualną, a relację Rut i Noemi jako „inspirację dla lesbijek”. Co gorsza na tym samym poziomie zestawia też relację między Jezusem a Janem i podważa „sztywną męsko-żeńską binarność” Księgi Rodzaju.

Arcybiskup Scicluna, który według przewidywań ma zastąpić kard. Luisa Ladarię na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w święto Objawienia Pańskiego zganił ks. Muscata za „podżegające i raniące komentarze”, ostrzegając go, że może mieć zakaz sprawowania publicznej posługi. Jednocześnie występując w telewizji abp Scicluna powiedział homoseksualistom: „Bóg kocha was za to, kim jesteście”. Przeprosił też w imieniu Kościoła „wszystkich tych, których zraniły ostre słowa”.

jJjf/ChurchMilitant.com