Min. Ziobro: Zaszczepienie się to wolna decyzja każdego Polaka

„Decyzja o szczepieniu to kwestia indywidualna każdego Polaka. Mamy tu do czynienia z problemem natury prawnej, etycznej, konstytucyjnej, którego nie da się łatwo rozwiązać” – uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i deklaruje: „Jestem zwolennikiem wolności” .

„Chciałbym zastrzec, że osobiście jestem zwolennikiem szczepień, sam się zaszczepiłem i zachęcam wszystkich do szczepienia. Mam zresztą doświadczenie - niestety smutne - z Ministerstwa Sprawiedliwości, że zmarło kilka osób, w tym młode osoby, wszystkie nieszczepione, co zdaje się potwierdzać tezę, że szczepienie zwiększa szansę przeżycia w przypadku zachorowania (…) Niezależnie od tego, że taki był mój pogląd w sprawie szczepień, to widzę problem natury konstytucyjnej w tej materii” – mówił na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich „Siódma9” minister Ziobro.

„Jesteśmy za wolnością debaty i w moim środowisku Solidarnej Polski są osoby, które się nie szczepią. Chociaż dyskutujemy i ja je przekonuję, żeby podjęły inną decyzję. Ale podkreślam, że szanuję inny wybór i nie chce im tego narzucać” – powiedział prokurator generalny

„Sądzę, że nie jest w pełni wykorzystany potencjał dotarcia do świadomości Polaków i skłonienia ich do podjęcia takich decyzji, które będą najlepsze w ich przekonaniu dla zdrowia i życia ich samych i ich bliższych” – stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

„Minister zdrowia podejmuje decyzje o zablokowaniu szerszego dostępu do amantadyny. To są takie niezrozumiałe komunikaty do opinii publicznej, które mogą wywoływać niepotrzebne emocje, podejrzenia i rozmaite spekulacje, które nie służą rzetelnemu wyjaśnieniu sprawy i zachęceniu Polaków do podjęcia z ich punktu widzenia racjonalnej decyzji” – oznajmił prezes Solidarnej Polski.

ren/Siódma9.pl