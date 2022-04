Morawiecki: Europa wyrwana z geopolitycznej drzemki. Teraz potrzebna nam armia

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dzisiaj firmę WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim. W trakcie wizyty premier stwierdził, że marząca o pokoju Europa została wyrwana z geopolitycznej drzemki.

- Musimy mieć tak silną armię, żeby broniła nas na potencjalnym polu walki. Widzimy, co dzieje się na Ukrainie i dzisiaj cała Europa, zanurzona w marzeniu o pokoju, została wyrwana z geopolitycznej drzemki - powiedział Morawiecki.

- Budowa tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała wroga to priorytet. Obrazy, które do nas docierają z Ukrainy, to są obrazy, których nigdy nie zapomnimy. To także musi wstrząsnąć sumieniami polityków w Europie - dodał.

Premier podkreślił także, że Ukraińcy korzystają z broni wyprodukowanej w Polsce. Jednym z jej rodzajów są znakomicie sprawdzające się w walce wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun.

- Mało kto wie o tym, że na Ukrainie walczy również różnego rodzaju sprzętu i broń defensywna produkowana w Polsce. To najlepsze połączenie polskiej myśli technologicznej ze zdobyczami technicznymi z całego świata - mówił premier.

- Wojna nie tylko wprowadza do Polski inflację Putina, ale może doprowadzić do tego że normalny rozwój całej Europy może być zagrożony - kontynuował.

- Zrobimy wszystko, żeby współpraca pomiędzy polskim systemem uzbrojenia, a armią była jak najbliższa, ponieważ budowa potencjału uzbrojenia to bardzo ważny temat - dodał.

jkg/kprm