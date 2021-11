Naczelny Newsweeka będzie miał kłopoty? Bezpodstawnie obraził polskich mundurowych

- Nasi mundurowi zaprezentowali chwałę polskiego oręża. Zaatakowali pojazdy ludzi z organizacji „ Medycy na granicy”. Wała bochaterom - napisał naczelny Newsweeka Tomasz Lis na Twitterze.

Na wpis zareagowali internauci, którzy wytknęli Tomaszowi Lisowi manipulację. Do sprawy szybko odniósł się także Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu.

"➜ Tomasz Lis bez jakichkolwiek podstaw przypisuje dewastację prywatnych samochodów polskim mundurowym. ➜ Pomimo apelu rzecznika prasowego KG Policji - nie przeprosił. Oszukuje opinię publiczną i podważa dobre imię służb mundurowych, które z narażeniem życia pilnują granicy" – czytamy we wpisie ośrodka.

"Dlaczego łączy Pan z tym zdarzeniem „mundurowych”? Jest to kłamstwo i powinien Pan przeprosić. Oszukuje Pan opinię publiczną i podważa dobre imię służb mundurowych. Jest Pan przez wielu cenionym redaktorem i naprawdę powinien wiedzieć, jak się teraz przyzwoicie zachować" - napisał z kolei insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji,

Jak do tej pory naczelny Newsweeka nie przeprosił, co oznacza, że musi się on liczyć z konsekwencjami prawnymi.

Pojawia się też pytanie, czy red. Lis oby na pewno osobiście umieszcza takie posty w przestrzeni publicznej, ponieważ taki brak profesjonalizmu u dziennikarza z tak dużym doświadczeniem zwyczajnie zadziwia.

