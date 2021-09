No to PO Hołowni? Joanna Mucha ma wrócić do Platformy

Joanna Mucha ma wrócić do Platformy Obywatelskiej – twierdzi „Super Express”, który powołuje się na nieoficjalne źródła. Posłanka dołączyła do Polski 2050 zaledwie kilka miesięcy temu.

Mucha odchodząc z PO stwierdziła, że partia ta „[…] straciła moc wygrywania wyborów”. Przeszła wtedy do Polski 2050 Szymona Hołowni. „Super Express” dowiedział się nieoficjalnie, że polityk ma wrócić do PO, a Donald Tusk umiejętnie usiłuje rozbić wspomniany ruch.

Co więcej, gazeta twierdzi, że nieoficjalnie mówi się o tym, że PO będzie chciała politycznie „dobić” Hołownię. Wspomniany informator „Super Expressu” twierdzi, że Tusk już „zarzucił sieci” na Joannę Muchę i jej powrót do PO to tylko kwestia czasu.

dam/TVP.Info, "Super Express"