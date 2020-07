Samolot w powietrzu... stracił drzwi! O krok od tragedii [ZOBACZ]

Wydaję się to niemożliwe, a jednak, tego typu awaria, jak urwane w trakcie lotu drzwi, przytrafiła się w Wielkiej Brytanii Steve'owi Le Van, który wraz z żoną wracał awionetką z Charlton Park do bazy w Fairoaks.

Gdy Brytyjczyk Steve Le Van startował wraz z żoną z Charlton Park w drogę powrotną do Fairoaks (był to już tego dnia jego drugi lot), to nie mógł nawet myśleć, że chwilę później będzie musiał walczyć o życie i to nie tylko swoje. Parę minut po wystartowaniu, przy świetnej pogodzie, od samolotu oderwały się drzwi do luku bagażowego. Pech chciał, że drzwiczki uderzyły i zgniotły statecznik poziomy, odpowiadający za stabilność lotu w poziomie (czyli równolegle do powierzchni ziemi).

Na uzananie zasługuj fakt, że Pilot nie stracił głowy. Urwanie się części samolotu mogłoby stanowić szok dla niejednego pilota, Steve Le Van zdołał zachować zimną krew i zaraz po wysłaniu sygnału alarmowego zaczął się rozglądać za miejscem do lądowania. Pilotowi trudno było opanować maszynę (urwany element zniszczył częściowo system odpowiedzialny za sterowanie samolotem), ale później udało mu się w końcu opanować samolot . Steve dostrzegł także pas ziemi należący do RAF-u i właśnie tam ostatecznie udało mu się bezpiecznie posadzić maszynę.

Para może mówić o dużym szczęściu. Wyczyn mężczyzny w takiej szokującej sytuacji zasługuję na uznanie i wyrazy podziwu.

rr, polishexpress.co.uk