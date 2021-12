Obajtek: Kolejny krok to małe elektrownie jądrowe

– PKN Orlen to nie tylko paliwa. To firma, która jest już multienergetyczna. To cały pion petrochemiczny, gdzie marże petrochemiczne są na przyzwoitym poziomie. To również energetyka – powiedział na antenie RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Największy zysk przynosi przemysł petrochemiczny i energetyczny – oznajmił prezes Orlenu. Dodał też, że niebawem dojdzie do połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG.

Odnosząc się do zysków koncernu stwierdził, że z uwagi na obecną sytuację gospodarczą 60 proc. Orlenu pochodzi ze spółek z rynków zagranicznych, 40 proc. natomiast z rynku krajowego. Dodał też, że sama benzyna nie byłaby w stanie zapewnić funkcjonowania koncernowi.

- Dlatego budujemy multienergetyczną spółkę, by było parę filarów – wskazał. – To jest kilka marż, kilka zmiennych. Po pierwsze to marża rafineryjna. Dalej marża hurtowa, marża detaliczna, mogę panu odpowiedzieć, że w tej cenie jest zaszytych ponad 50 proc. danin do państwa. Pozostała cena to jest koszt ropy i oczywiście te ceny się wahają, więc te marże są bardzo niewielkie – wyjaśniał prezes Orlenu.

Odnosząc się do planów rozwoju Obajtek stwierdził, że budowane są kolejne elektrownie gazowe.

- Ale następnym etapem jest energetyka jądrowa i my patrzymy na różne kierunki rozwoju. Jeżeli firma Synthos Green Energy ma wyłączność firmy GE Hitachi, która najbardziej jest zaawansowana w tej technologii mikro atomów i małych atomów, to generalnie chcemy w tym zakresie połączyć siły i dlatego podpisaliśmy umowę inwestycyjną – oznajmił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

mp/rmf fm