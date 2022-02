,,Powodzenia w Berlinie, Mateusz Morawiecki’’. Premier Ukrainy dziękuje Polsce

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podziękował Polsce za wsparcie w kwestii wypracowania twardych sankcji przeciw putinowskiej Rosji. Życzył też powodzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który o sankcjach rozmawia dziś z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

- „Rosja bombarduje ukraińskie miasta. Cierpią cywile. Ukraina broni się i będzie się bronić”

- napisał ukraiński premier.

Podkreślił jednak, że jego kraj potrzebuje wsparcia Zachodu.

- „Potrzebne jednak jak najszersze sankcje na rosyjskiego agresora”

- zaznaczył.

- „Odłączycie ich od systemu SWIFT! Sektor energetyczny! Dziękuję za wsparcie Polsce w tym zakresie. Powodzenia dziś w Berlinie, Mateusz Morawiecki”

- dodał.

Premier Mateusz Morawiecki udał się dziś do Berlina, aby spotkać się tam z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Rozmowy będą dotyczyć sankcji przeciwko Rosji i pomocy dla Ukrainy.

- „Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy także tutaj w Niemczech. Po to przyjechałem do kanclerza Scholza, aby wstrząsnąć sumieniem Niemiec, by zdecydowali się na zdecydowane i miażdżące sankcje, które wpłynęłyby na decyzje Putina”

- powiedział szef polskiego rządu przed spotkaniem z Scholzem.

kak/PAP