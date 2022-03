Prezydent Duda po rozmowie z Joe Bidenem: NATO gwarantuje nasze bezpieczeństwo

Zakończyła się trwająca ponad godzinna rozmowa polskiego prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem. Prezydent Duda odwiedził też w dniu dzisiejszym ośrodki na Podkarpaciu, gdzie przyjmowani są uchodźcy oraz dowództwo 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

W wywiadzie dla mediów prezydent Polski powiedział m.in., że „Polskie bezpieczeństwo to zarazem bezpieczeństwo NATO”.

- To była bardzo długa, bardzo szczegółowa rozmowa. (…) Omówiliśmy właściwie wszystkie ważne tematy. Zależało mu na tym, żebym przedstawił je z naszego polskiego punktu widzenia, (…) bo za naszą granicą toczy się wojna i my jesteśmy tym państwem w NATO, które ma szczególne znaczenie. Podzieliłem się z panem prezydentem moją wiedzą, przedstawiłem mu sytuację tak, jak my ją znamy i postrzegamy, jakie działania NATO może pomóc, żeby pomagać Ukrainie. Oczywiście mówimy przede wszystkim o zadaniach charytatywnych, gdzie pomoc spływa z różnych państwem — powiedział prezydent Duda.

- Pan prezydent podkreślił, że jest nam wdzięczny za naszą postawę i żebyśmy byli spokojni, ponieważ art. 5 działa i USA razem z pozostałą częścią NATO gwarantują nasze bezpieczeństwo. Chcę to mocno podkreślić, bo wiem, że wiele niepokoju jest wśród rodaków. (…) Polskie bezpieczeństwo to zarazem bezpieczeństwo NATO — mówił dalej Andrzej Duda.

mp/pap/twitter/facebook andrzej duda