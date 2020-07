Prezydent: To Rosja była agresorem. Twardo bronimy polskiej racji stanu

W środę podczas sesji AMA (ang. „Ask Me Anything” - „pytaj o co chcesz”) przeprowadzoną przez serwis Wykop.pl ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda mówił między innymi o trudnych relacjach polsko-rosyjskich. Zaznaczył przy tym, że nie jest zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych, ale ewolucyjnych.

Prezydent powiedział:

- Nie chcę oceniać działalności poszczególnych instytucji. Chcę ocenić ogólnie politykę obrony polskiej racji stanu i prawdy historycznej. Uważam, że w tej materii w ciągu ostatnich 5 lat mamy niebywałą poprawę, co pokazuje zwłaszcza sytuacja z pomówieniami ze strony Rosji, prezydenta Putina, z którą mieliśmy do czynienia na przełomie roku. Polska odpowiedź była wielopłaszczyznowa, mocna i zdecydowana - oraz przebiła się, a o to chodzi. Nazywamy sprawy po imieniu, jasno mówimy kto był napastnikiem a kto ofiarą, kto był sojusznikiem, a kto kogo mordował

Dodał też:

- Zwracam też uwagę na moją jednoznaczną odmowę udziału w uroczystościach organizowanych w Jad Waszem po wypowiedziach prezydenta Putina. To była twarda obrona polskiej racji stanu

mp/pap