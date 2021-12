Przyjaźń Michnika z Jaruzelskim. Te nagrania już wywołały BURZĘ

W programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” wyemitowane zostaną jutro sensacyjne nagrania z udziałem Wojciecha Jaruzelskiego i Adama Michnika, przedstawiające przyjaźń generała z naczelnym „Wyborczej”. Ogromną burzę w mediach społecznościowych wywołał już sam materiał zapowiadający dokument.

Na filmie opublikowanym przez Magazyn Śledczy Anity Gargas na Twitterze widzimy witającego się z Adamem Michnikiem Wojciecha Jaruzelskiego.

- „Ja go kocham, ja go kocham, ja go kocham”

- mówi o generale red. nacz. „Gazety Wyborczej”.

- „Dla mnie generał to jest polski patriota i zawsze nim był”

- dodaje.

- „Nocne spotkanie w domu generała w rocznicę stanu wojennego, czyli sekretna przyjaźń Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim”

- napisano w zapowiedzi filmu, który zostanie pokazany w programie pierwszym Telewizji Polskiej w czwartek o 22:35.

Zapowiedź materiału cieszy się ogromnym zainteresowanie internautów.

Czyli, że Michnik bardziej kochał Jaruzela, niż Agorę? Czego nie rozumiecie? 😂😎😂 https://t.co/PlcS67YS9C — Wojciech Biedroń (@WBiedron) December 8, 2021

Mlodzi uwazajcie na siebie. To wielki idol mojej mlodosci byl. W ogien bym poszedl. Dramat. https://t.co/KVGWfP363y — Cezary Kaźmierczak (@C_Kazmierczak) December 8, 2021

Oddppppeppierzccccię się od generała 😂😎 https://t.co/NWmjEUYuvk — Tomasz Jaskóła (@TJaskola) December 8, 2021

Pijany Michnik mówiący, że „ dla mnie generał (Jaruzelski) to polski patriota i zawsze nim był” to kwintesencja GW. A taże TVN i całego towarzystwa. https://t.co/kBKHt6PYDL — Dorota Kania (@DorotaKania2) December 8, 2021

To jest jak nocny koszmar. Tyle lat minęło a mnie wciąż trudno pogodzić się z myślą jak bardzo dałam się tym potworom- Michnikowi, Wałęsie czy Frasyniukowi oszukać. 🙈🤬 https://t.co/VpSnFqVzox — Maria 🇵🇱✝️ #BabiesLivesMatter (@M_a_r_i_a_W) December 8, 2021

Tego przegapić nie wolno! https://t.co/p2aqIw0GAT — Tomasz Łysiak 🇵🇱🇮🇹 (@TomaszLysiak) December 8, 2021

kak/tvp.info, wPolityce.pl, Twitter