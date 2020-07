Putin: nie oddawajmy dawnych radzieckich terytoriów

Prawo republik do wycofania się ze Związku Radzieckiego było bombą zegarową i Roja powinna unikać takich błędów w przyszłości - powiedział Władimir Putin, którego słowa zacytowała rosyjska agencja informacyjna TASS.

- To bomba z opóźnionym zapłonem, założona w 1922 r. podczas formowania się Związku Radzieckiego – tak Putin skomentował zapis w konstytucji radzieckiej o prawie republik do wyjścia z ZSRR. Zapis ten był popierany przez Lenina i został powtórzony w konstytucjach radzieckich z 1924, 1936 i 1977 roku.

- Oczywiście musimy unikać takich rzeczy - dodał Putin.

- Jestem absolutnie przekonany, że przyjmując poprawki do konstytucji postępujemy właściwie. Wzmocnią one naszą państwowość, stworzą warunki do stopniowego rozwoju naszego kraju w nadchodzących dziesięcioleciach – dalej stwierdził Putin.

Zdaniem Putina republika, która stała się częścią Związku Radzieckiego i otrzymała „ogromny bagaż rosyjskich ziem, tradycyjnych, historycznych rosyjskich terytoriów”, mogła opuścić ZSRR nie „z tym, z czym przyszła”, ale przyjmując „dary od narodu rosyjskiego”.

kresy24, tass