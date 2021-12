Reuters: Boeing zawiesza wymóg szczepień swoich pracowników w USA

Jak poinformowała w piątek 17 grudnia agencja Reuters, amerykański producent samolotów firma Boeing zawiesiła wymóg szczepień przeciwko koronawirusowi dla pracowników z USA. Jak podał przedstawiciel producenta, wynikało to z faktu, że tysiące pracowników chciało iść na zwolnienia oraz kierować sprawy na drogę sądową.



- W wewnętrznym ogłoszeniu Boeing poinformował, że jego decyzja została podjęta po zapoznaniu się z orzeczeniem Sądu Okręgowego USA na początku tego miesiąca, które wstrzymało egzekwowanie wymogu szczepień prezydenta Joe Bidena dla pracodawców federalnych – podaje Reuters.



Obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi zawiesiły też niektóre duże sieci oraz firmy opieki zdrowotnej, takie jak General Electric, Spirit AeroSystems (SPR.N) i Amtrak.

Jak dalej podaje Reuters, liczba pracowników Boeinga, którzy ubiegali się o zwolnienie ze szczepień z powodów religijnych lub medycznych osiągnęła w ostatnich tygodniach ponad 11 000, co stanowi prawie 9% całej amerykańskiej załogi. Jest to poziom wielokrotnie wyższy, niż początkowo szacowano - podaje Reuters.

Rzecznik Boeinga potwierdził decyzję i dodał, że firma jest „zaangażowana w utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy” dla jej pracowników oraz poprawę zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników na całym świecie.

Boeing zawiesił obowiązek szczepień zgodnie z decyzją sądu zakazującą egzekwowania federalnego nakazu wykonawczego i szeregu ustaw stanowych – przekazał rzecznik koncernu.

Exclusive: Boeing has suspended its coronavirus vaccination requirement for U.S.-based employees, according to an internal document https://t.co/zhKNArWAfi pic.twitter.com/YGy0bhccpA