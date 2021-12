Rosja wysyła bombowce na polską granicę

Powołując się na białoruskie Ministerstwo Obrony, Reuters poinformował, że Rosja wysłała bombowce Tupolew Tu-22M3 dalekiego zasięgu do patrolowania przestrzeni powietrznej wzdłuż zachodniej granicy Białorusi.

Wcześniej przestrzeń tę patrolowały odrzutowce Su-30SM z Białorusi i Rosji.

Tupolew Tu-22M3 jest przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne.

Russian Tu-22M3 bombers took part in a joint patrol of the borders of the Union State of Russia and Belarus pic.twitter.com/lZPmi98y7r