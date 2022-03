Rosyjscy ,,dyplomaci’’ opuścili Polskę

Ambasador Rosji w Warszawie Siergiej Andriejew poinformował, że 45 rosyjskich „dyplomatów” podejrzanych o szpiegostwo opuściło już Polskę.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała 45 rosyjskich obywateli korzystających w Polsce ze statusu dyplomatycznego jako oficerów rosyjskich służb specjalnych lub osoby z nimi powiązane. W ub. tygodniu polskie władze zdecydowały o wydaleniu „dyplomatów” w związku z ich działalnością.

Dziś rosyjski ambasador poinformował, że osoby te opuściły już Polskę.

Zaraz po wizycie w polskim MSZ, w czasie której Andriejew został poinformowany o decyzji polskich władz stwierdził on, że „pogarszanie się stosunków rosyjsko-polskich trwa, a wydalenie rosyjskich dyplomatów doprowadzi jeśli nie do formalnego zerwania, to do faktycznego wyzerowania stosunków dyplomatycznych między Polską a Rosją”.

W ub. czwartek rosyjski ambasador informował też, że polskie władze zablokowały konta bankowe ambasady Rosji w Warszawie.

- „Konta zostały zablokowane decyzją najpierw Ministerstwa Finansów, a następnie decyzją polskiej prokuratury pod zarzutem, że mogą być wykorzystywane do prania nielegalnie pozyskanych środków lub finansowania terroryzmu”

- mówił.

kak/Reuters, DoRzeczy.pl