Straż Pożarna odpowiada Banasiowi: Te środki ratują życie

W swoim raporcie na temat Funduszu Sprawiedliwości Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Do raportu postanowili odnieść się sami strażacy, który w nagranym przez siebie filmie apelują do prezesa NIK Mariana Banasia o to, aby nie blokował środków ratujących ludzkie życie.

- „Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z kolegami z OSP, jednostek z całej Polski, pod siedzibą NIK, ponieważ jest nam przykro w związku z działaniem pana Banasia (…). Uważamy, że środki, które zostały przyznane do naszych jednostek, są niezbędne do ratowania ludzkiego życia”

- mówi na nagraniu strażak z OSP.

- „Codziennie, jak wiecie, wyjeżdżamy do osób poszkodowanych w wypadkach i to my, strażacy, jesteśmy pierwsi na miejscu. Używamy sprzętu hydraulicznego, nowoczesnych, szybkich wozów strażackich, dzięki czemu możemy uratować wiele żyć”

- dodaje.

Na nagraniu pokazano nowoczesne wozy sfinansowane ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy przypominają, że środki z Funduszu nie trafiły do ich kieszeni, ale na sprzęt, dzięki któremu mogą jako pierwsi docierać na miejsca wypadków i skutecznie nieść pomoc poszkodowanym.

- „Proszę nie blokować i nie utrudniać pozyskiwania środków na sprzęt do ratowania ludzkiego życia”

- apelują strażacy do prezesa NIK.

