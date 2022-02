,,Tagesspiegel’’: Niemcy liczą na Polskę

Komentując reaktywację Trójkąta Weimarskiego niemiecki dziennik „Tagesspiegel” wskazuje, że Niemcy znów liczą na Polskę przy negocjacjach w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. „Berlin chciałby znów mieć Polskę po swojej stronie” – podkreślają dziennikarze.

Dziennik wskazuje na światową krytykę, jaka spada na rząd Olafa Scholza w związku z jego działaniami dot. eskalacji rosyjsko-ukraińskich napięć. Zauważa, że konsekwencją jest fakt, iż coraz więcej członków SPD odwraca się od byłego kanclerza Gerharda Schroedera. Dziennikarze zauważają, iż sami Niemcy opowiadają się za wsparciem suwerenności Ukrainy i są w stanie zaakceptować tego koszt, jakim mogą być podwyżki cen energii i konieczność przyjęcia większej liczby uchodźców.

- „Ożywienie Trójkąta Weimarskiego (Francja, Niemcy, Polska, do spotkania prezydentów w tym formacie doszło we wtorek) wskazuje, że niemiecka polityka zagraniczna widzi powody do korekty formatu, w jakim prowadzony będzie dialog z Rosją. Berlin chciałby znów mieć Polskę po swojej stronie w dialogu z Moskwą”

- przekonuje „Tagesspiegel”.

kak/PAP