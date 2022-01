Taryfy dla spółdzielni. Siemoniak: Poprzemy rozwiązania ratujące ludzi

Wczoraj wicepremier Jacek Sasin zapowiedział rozwiązanie dot. objęcia spółdzielni i wspólnot mieszkańców taryfami na gaz. O sprawę na antenie Radia TOK FM był pytany wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak, który zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze rozwiązania ratujące Polaków przed podwyżkami cen za gaz.

- „Przygotowaliśmy rozwiązanie, które myślę zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przyjęte - polega na tym, że z zasady uznajemy, że spółdzielnie, wspólnoty mieszkańców to są zbiorowiska lokali mieszkalnych i z zasady będą objęte taryfowaniem”

- oświadczył wczoraj w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info minister aktywów państwowych.

Rozwiązanie to poprze Platforma Obywatelska?

- „Oczywiście, że poprzemy rozwiązania, które będą ratowały ludzi przed tymi horrendalnymi podwyżkami gazu czy cen energii”

- zapewnił na antenie Radia TOK FM Tomasz Siemoniak.

Nie zabrakło oczywiście stwierdzenia, że PiS w rzeczywistości realizuje w tej kwestii… pomysł Platformy.

- „Teraz robią to, co my proponujemy w rozmaitych kwestiach – walki z drożyzna, pandemią”

- powiedział Siemoniak.

kak/TOK FM, wPolityce.pl