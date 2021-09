Terrorystyczne powiązania wielu migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską

Aż czwarta część spośród zatrzymanych przez polską Straż Graniczną nielegalnych migrantów, którzy z terytorium Białorusi próbowali przedostać się do naszego kraju, ma „niebezpieczne powiązana” – poinformował rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych, Stanisław Żaryn.

„25 proc. z nich ma niebezpieczne powiązania, a co dziesiąta osoba - ma możliwe powiązania z organizacjami terrorystycznymi lub przestępczością kryminalną. Część osób miało być związanych z formacjami militarnymi” – stwierdził Żaryn. Dodatkowo 20 proc. spośród nich posiadało związki z terytorium Rosji.

Natomiast szef MSWiA, Mariusz Kamiński powiedział, że „od sierpnia mamy ok. 9400 prób przekroczenia granicy polsko-białoruskie, w 8200 przypadkach udało się to udaremnić. Mamy ok. 1200 zatrzymanych nielegalnych migrantów”.

Polskie służby zweryfikowały dotąd kilkuset nielegalnych imigrantów, ale aż 2/3 będzie dolegać dalszej wnikliwej weryfikacji.

ren/niezalezna.pl