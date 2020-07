Trzaskowski i przestępcy seksualni. Czy ma coś do ukrycia? Jako poseł nie był obecny na głosowaniu

Premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj na temat Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta:

- Trzaskowskiego charakteryzuje ściemnianie, gruszki na wierzbie, bajki z mchu i paproci. Bo on wszystko dziś może obiecać, ale popatrzcie co robił, jak był prezydentem Warszawy. Jak oszukał mieszkańców (...) i podniósł opłaty za użytkowanie wieczyste. Musiał potem się wycofać pod presją opinii publicznej. To jest to szalbierstwo, to kuglarstwo"

Dodał też:

- Tak próbują mamić Polaków, sypiąc piaskiem w oczy, pisząc patykiem na pisaku, ale my się nie damy nabrać na te nieszczere obietnice

Z kolei Adam Bielan stwierdził na briefingu prasowym:

- Politycy PO widząc, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich wymyka im się z rąk, upadli bardzo nisko. Zaczynają wykorzystywać dramat rodziny, ludzki do tego, żeby kłamliwie zaatakować prezydenta Dudę.

Dodał także:

- Ale jest w tym jeden pozytyw. Politycy PO wprowadzili do debaty publicznej temat walki z pedofilią.

Bielan zauważył rónież:

- Chcielibyśmy przypomnieć, jak politycy PO, a przede wszystkim kandydat PO zachował się w 2016 roku, kiedy głosowano bardzo ważny rządowy projekt, projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt, który wprowadzał m.in. bardzo istotny rejestr przestępców o charakterze pedofilskim. Tak zachował się klub parlamentarny. 125 posłów PO wstrzymało się od głosu, ale 8 nie było na głosowaniu i kogoż to nie było na głosowaniu? Poseł Trzaskowski. Przypominamy to głosowanie, bo znając kłopoty z pamięcią Rafała Trzaskowskiego, może nie pamiętać, że był wtedy posłem, może nie pamiętać, że nie głosował w tym ważnym dla walki z pedofilią głosowaniu. Dlaczego Trzaskowski nie poparł tej bardzo ważnej ustawy?

Warto też przypomnieć słowa Rafała Trzaskowskiego w telewizji TVN24 na temat pedofili Romana Polańskiego:

- Natomiast trzeba być ostrożnym, przede wszystkim, żeby samego Romana Polańskiego nie narażać na tego typu sytuacje, bo wiadomo, że amerykańska prokuratura jest tu zdecydowanie zdeterminowana

Chcieli uderzyć w PAD a tu takie nagrania są teraz przypominane ...



pic.twitter.com/ywvqAQ5GX4 — Auctoritas (@Auctoritas5) July 1, 2020

Podobno "niezależne" TVN24 usuwa z internetu nagranie, na którym słychać jak @trzaskowski_ mówi, że w sprawie dot. pedofili Romana Polańskiego trzeba przede wszystkim nie narażać... Romana Polańskiego



Warto posłuchać zanim całkowicie to skasują👇 pic.twitter.com/hFod6qNnnE — Paweł Jabłoński 😷 (@paweljabIonski) July 1, 2020

mp/pap/300plityka.pl/tvn24/twitter