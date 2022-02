UE nakłada nowe sankcje na Rosję. Uderzenie w finanse, energetykę i transport

Przywódcy państw UE doszli do kompromisu w sprawie nowego pakietu sankcji. Sankcje obejmą rosyjski sektor finansowy, energetyczny i transportowy. Kolejne osoby zostaną także dopisane do unijnej "czarnej listy" sankcji personalnych.

"Rada Europejska zgadza się dziś na dalsze środki ograniczające, które nałożą na Rosję ogromne i poważne konsekwencje" - czytamy w oświadczeniu 27 krajów członkowskich UE.

"Sankcje te obejmują sektor finansowy, sektor energetyczny i transportowy, towary podwójnego zastosowania, a także kontrolę eksportu i finansowanie eksportu, politykę wizową, dodatkowe wykazy osób z Rosji i nowe kryteria umieszczania na liście" - czytamy dalej.

Wkrótce omówione zostaną szczegóły dotyczące sankcji. Rada Europejska domaga się od Rosji natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, bezwarunkowego wycofania wszystkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Wcześniej sankcje na Rosję nałożyła Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Sankcje obejmują m. in. zamrożenie wszelkich aktywów rosyjskich banków zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i USA. Sankcje amerykańskie obejmują dodatkowo znaczące ograniczenia eksportu, co według słów prezydenta USA Joe Bidena ma doprowadzić do istotnego osłabienia rosyjskiej gospodarki oraz stosowanej w niej technologii. Technologiczne sankcje amerykańskie obejmą m. in. największy rosyjski koncern zbrojeniowy.

