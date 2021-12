USA. Coraz więcej dzieci hospitalizowanych na Covid-19

Amerykańscy eksperci podają, że wzrost liczby hospitalizowanych w USA dzieci należy wiązać z nowym wariantem koronawirusa Omikron. Dane podawane przez lekarzy, że liczna dzieci, które trafiają do szpitali w niektórych regionach wzrosła dwukrotnie w całym stanie Nowy Jork.

Jak podają eksperci, wariant Omikron szczególnie szybko się rozprzestrzenia.

– Teraz będziemy mieć Nowy Rok, więcej ludzi będzie przebywać razem, a w ślad za tym liczby (zakażeń) będą nadal wzrastać – powiedział w rozmowie ze stacją CNN dr Stanley Spinner, główny dyrektor medyczny szpitala pediatrycznego Texas Children's Pediatrics & Urgent Care w Houston.

Dr Spinner dodał, że on dowodów na to, aby wariant Omikron wywoływał u dzieci cięższy przebieg Covid-19. Podkreślił też, że z jego obserwacji wynika, że infekcja wywołana tym wariantem koronawirusa posiada łagodniejszy przebieg niż miało to miejsce w przypadku innych mutacji.

Z kolei pediatra dr Jennifer Owensby z Rutgers Robert Wood Johnson Medical School w Jersey City stwierdziła w rozmowie z CNN, że na zakażenie mutacją Omicron narażone są dzieci w różnych grupach wiekowych, włącznie z nastolatkami.

