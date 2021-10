UWAGA! Koszmarna awaria Facebooka może potrwać. Pracownicy nie mogą dostać się do biur

- Strony z bukmacherskie przyjmują teraz zakłady na to, kiedy Facebook powróci do sieci. Obecnie to już 2,5 godziny i zegar tyka … - pisze na Twitterze dziennikarka technologiczna „New York Timesa” Sheera Frenkel.

W innym wpisie podaje ona, że siadło wszystko i nie działają identyfikatory pracowników Facebooka, przez co nie mogą oni nawet otworzyć drzwi, żeby dostać się do biur i rozpocząć prace nad ocenieniem poziomu szkód oraz ich usuwaniem.

Technologiczny gigant do tej pory umieścił jedynie na Twitterze lakoniczny komunikat, że wiedzą o problemie i postarają się możliwie najszybciej go usunąć oraz przywrócić pełną funkcjonalność serwisu.

- Właśnie rozmawiałem przez telefon z kimś, kto pracuje dla FB. Opisał pracowników, którzy nie mogą dziś rano wejść do budynków, aby zacząć oceniać zakres przestoju, ponieważ ich identyfikatory nie działały, aby móc otworzyć drzwi – pisze na Twitterze dziennikarka NYT.

