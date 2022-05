W maju chwyćmy za różańce! Prośmy o pokój dla Ukrainy

„[ Moje myśli kieruję ku ukraińskiemu miastu Mariupol, «miastu Maryi», barbarzyńsko bombardowanemu i niszczonemu. Właśnie teraz, z tego miejsca, ponawiam apel o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych dla ludzi uwięzionych w hucie tego miasta. Cierpię i płaczę, myśląc o cierpieniach narodu ukraińskiego, a w szczególności o najsłabszych, osobach starszych i dzieciach. Docierają nawet straszliwe doniesienia o wydalaniu i deportacji dzieci – mówił Papież Franciszek. – I choć jesteśmy świadkami makabrycznego regresu człowieczeństwa, to wraz z tak wieloma udręczonymi ludźmi zastanawiam się, czy naprawdę dążymy do pokoju; czy istnieje wola uniknięcia nieustannej eskalacji militarnej i słownej; czy robimy wszystko, co możliwe, aby uciszyć broń. Proszę was, nie poddawajcie się logice przemocy, przewrotnej spirali broni. Podążajmy drogą dialogu i pokoju!]“