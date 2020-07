Wiceminister Gryglas: Trzaskowski koncentruje się raczej na wygaszaniu Polski

Wiceminister apeluje do Polaków, by pamiętali, że niedzielny wybór będzie ważny, bo ma wymiar cywilizacyjny.



,,Ścierają się dwie przeciwstawne wizje Polski. Wizja Andrzeja Dudy to wzmacnianie kraju i jego obywateli. Z kolei Rafał Trzaskowski koncentruje się raczej na wygaszaniu Polski. Jego koledzy wielokrotnie mówili, aby jak najwięcej władzy przekazać Unii Europejskiej. To ograniczenie kraju do minimum i na to zgody być nie może – podkreśla.



Wpis Janiny Ochojskiej odbił się w sieci szerokim echem. Wielu internautów wskazywało, że poruszając temat LGBT posłanka wywołała wątek, który Rafał Trzaskowski wolałby ukryć. Kilkanaście godzin później na profilu Ochojskiej pojawił się więc kolejny wpis. Znów wskazała ona punkty sprawiające, że chce głosować na Trzaskowskiego. Tym razem argument o Karcie LGBT już się nie pojawił. Nie uszło to uwadze internautów i dziennikarzy.

