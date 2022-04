[Wideo 18+] Hiszpania. Brutalne pobicie ukraińskiego barmana w przez "rosyjskich turystów” … z kryminalną przeszłością

Jak informuje portal o2.pl, do pokazu skrajnej agresji doszło w barze hiszpańskiego kurortu w Alicante, gdzie trzech pijanych „rosyjskich turystów” brutalnie pobiło barmana, z pochodzenia Ukraińca. Zdarzenie zostało utrwalone na monitoringu, a nagranie trafiło do sieci.

Trzech Rosjan weszło do restauracji. Kiedy barman Rusłan Powalij, z pochodzenia Ukrainiecpoinformował ich, że lokal jest właśnie zamykany i poprosił ich o jego opuszczenie, ci zwracając uwagę na jego akcent, zapytali skąd pochodzi.

W odpowiedzi usłyszeli, że jest z Ukrainy.

"Chwała Ukrainie" – dodał barman.

To wzbudziło ogromną agresję Rosjan, którzy we trzech rzucili się na niego w obecności właściciela lokalu oraz czterech gości.

Nic nie dały prośby oraz próby powstrzymania napastników, a „na odchodne” jeden z rosyjskich agresorów leżącego i nieprzytomnego Ukraińca kopnął jeszcze w brzuch.

- Barman zgłosił pobicie Gwardii Cywilnej. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie. Według lokalnych mediów został pchnięty nożem i złamał nos. Media dotarły do informacji, że dwóch rosyjskich agresorów może być braćmi z kryminalną przeszłością – podaje portal.

In a Spanish bar in Alicante, "Russo tourists" three of them attacked a bartender from Ukraine and severely beat him. The tipsy Russians got into a fight after hearing the bartender's accent. pic.twitter.com/mLMC6l1lDg