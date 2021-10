[Wideo] Kanary. Wulkan Cumbre Vieja ciągle groźny – nowy strumień lawy płynie z krateru i powoduje zniszczenia

Jak informuje PAP, wulkan Cumbre Vieja, który uaktywnił się 19 września na hiszpańskiej wyspie La Palma, należącej do grupy Wysp Kanaryjskich uaktywnił się po raz kolejny i zagraża życiu i bezpieczeństwu mieszkających tam obywateli.

Do znaczącego wzrostu aktywności wulkanu doszło pomiędzy piątkiem a sobotą. Rozerwaniu uległa kolejna części krateru, w wyniku czego doszło do ponownego wylewania się lawy, co powoduje kolejne zniszczenia budynków.

Jak podają władze La Palmy w wyniku erupcji wulkanu Cumbre Vieja zniszczeniu uległo już prawie1200 budynków.

Instytut Wulkanologii Wysp Kanaryjskich (Involcan) wyjaśnił w sobotnim komunikacie, że „z powodu rozerwania północnej części krateru pojawiły się nowe strumienie lawy zmierzające w kierunku Oceanu Atlantyckiego” – czytamy na portalu polskieradio24.pl.

Nowy strumień lawy – jak szacują hiszpańscy wulkanolodzy – może w tracie najbliższej doby dotrzeć na wybrzeże La Palmy. Wulkaniczna magma ma pokrywać już prawie pół tysiąca hektarów wyspy.

Ponadto w rejonie wulkanu eksperci hiszpańskiego Krajowego Instytutu Geograficznego (IGN) odnotowali ponowne zwiększenie się aktywności sejsmicznej. Tylko w nocy z piątku na sobotę odnotowano aż około 100 wstrząsów, a najsilniejsze trzęsienie ziemi miało magnitudę 4,3.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

📢 Información #ErupcionLaPalma



▶️ 180 terremotos desde último comunicado. 56 sentidos. Máximo 4,3 ayer

▶️ Tremor estable. Sin pulsos de intensifación

▶️ Altura columna eruptiva a las 7:30 UTC: 2.200 masl

▶️ Altura nube dispersión: 3.500 masl (al este)

👉https://t.co/QtRkBg3WUA pic.twitter.com/JjPYgYfyOQ — IGN-CNIG (@IGNSpain) October 8, 2021

La nueva colada de lava está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de nuestros equipos en la zona / The new lava flow causes a huge destruction on its Paty, and is hindering the movement of our teams on the ground pic.twitter.com/tjpzLb63Or — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

