[Wideo] Spektakularna akcja ukraińskich wojsk specjalnych na rosyjskie skłądy amunicji

- Dowództwo nie precyzuje, kiedy doszło do ataku. Podaje, że w ostatnich dniach grupa zadaniowa złożona z ukraińskich wojsk specjalnych odkryła skład amunicji rosyjskich okupantów. W trakcie obserwacji potwierdzono tam znaczne zapasy amunicji, w tym pociski do czołgów i systemy artyleryjskie różnego kalibru – czytamy na portalu TVP Info.

Dowództwo Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowało nagranie z drona momentu ataku na duży skład amunicji rosyjskiego okupanta.

Akcja ukraińskich żołnierzy była możliwa dzięki dobremu rozpoznaniu oraz ich niewielkiej odległości od celu. Duży rosyjski skład amunicji został z użyciem artylerii.

Destruction of a #Russian ammunition depot by the #Ukrainian Special Operations Forces. pic.twitter.com/vJLB5y4mdH