Wojna hybrydowa! Ukrainiec przewoził busem 29 obywateli Iraku

Policjanci krakowskiego oddziału prewencji zatrzymali w Bielsku Podlaskim busa na mazowieckich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że renault podróżowało 29 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Mężczyźni byli wycieńczeni, głodni i spragnieni. Mundurowi podzielili się z nimi wodą i posiłkiem. Kierujący pojazdem obywatel Ukrainy został zatrzymany i odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy. Obywatele Iraku zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Wczoraj, 21.11.2021 r., przed 14.00, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie na posterunku kontrolnym w Bielsku Podlaskim zatrzymali do kontroli drogowej busa na mazowieckich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą renault siedział 37-letni obywatel Ukrainy. W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajdują się też inne osoby. Mundurowi ujawnili siedzących na podłodze pojazdu, 29 obywateli Iraku. Mężczyźni byli wycieńczeni, głodni i spragnieni. Okazało się, że wszyscy nielegalnie przebywali na terytorium Polski.

Mundurowi natychmiast podali im wodę do picia, a po przewiezieniu do budynku komendy zapewnili również ciepły posiłek. Na szczęście żaden z pasażerów busa nie potrzebował pomocy medycznej i mężczyźni ostatecznie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej. Kierowca busa trafił do policyjnego aresztu. Teraz 37-latek odpowie za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.





mp/policja.pl