Współzałożycielka Black Lives Matter jak Hitler: ,,Biali to podludzie''

Black Lives Matter to sztandar, pod którym kolorowi kryminaliści (kierowani przez komunistów) terroryzują USA. O tym, że jest to szkodliwa społecznie inicjatywa, wiadomo od lat. Współzałożycielka Black Lives Matter głosiła, że: biali to podludzie – w czasie II wojny światowej Hitler za podludzi uważał Polaków i innych Słowian.

Portal ''Toronto Sun'' (w artykule Anthony Fureya) ponad trzy lata temu (w lutym 2017) wskazał, że współzałożycielka Black Lives Matter Yusra Khogali głosiła na Facebooku, że biali ludzie ''„recesywnymi defektami genetycznymi” i […] rozmyślał o tym, w jaki sposób [białą] rasę można „zlikwidować”''. W swoich postach prosiła też Allacha, by dał jej siłę „by nie przeklinać i nie zabijać biały ludzi już dziś”.

Współzałożycielka Black Lives Matter Yusra Khogali stwierdziła też według kanadyjskich mediów, że „biali są podludźmi” oraz że gorsze białe geny, które w naturalny sposób zostałyby zlikwidowane przez lepsze czarne geny, trwają tylko dzięki społecznemu zjawisku białej supremacji.

Według relacji portalu International Business Times (artykuł Shreeshy Ghoshy) współzałożycielka Black Lives Matter twierdziła, że zawarta w skusze murzynów „melanina umożliwia przechwytywanie światła przez czarną skórę i utrzymywanie jej w trybie pamięci, który sprawia, że czerń przekształca światło w wiedzę” oraz że „melanina komunikuje się bezpośrednio z energią kosmiczną”.

Jan Bodakowski