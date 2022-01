Żaryn odpowiada na insynuacje ws. śmierci byłego dyrektora CBA

„Obrzydliwe jest granie śmiercią człowieka i wikłanie jej w bieżącą kampanię polityczną” – napisał na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, odnosząc się do insynuacji, jakie zaczęły być wysnuwane przez niektórych polityków i działaczy tzw. opozycji totalnej.

Sprawa dotyczy byłego dyrektora w CBA, który miał być odpowiedzialny za zakup Pegasusa, jego testowania, uruchomienie, a następnie nadzór nad bieżącą pracą przez okres trzech lat – jak podała stacja TVN24.

Odpowiedź Żaryna dotyczy wpisu adwokata Romana Giertycha.

„Czyli jednego świadka mniej. Co za przypadek!” - napisał na Twitterze Giertych komentując post informujący o śmierci byłego funkcjonariusza CBA.

„Pan mecenas, czuły na punkcie swojego dobrego imienia, nie ma hamulców, by w związku ze śmiercią drugiej osoby szerzyć insynuacje na potrzeby polityczne” – czytamy we wpisie Żaryna.

Jak poinformował portal Wirtualna Polska, powołując się na dwa niezależne źródła rządowe, bezpośrednią przyczyną śmierci byłego dyrektora CBA była choroba Covid-19.

