Zdecydowana odpowiedź Kancelarii Prezydenta w sprawie ułaskawienia

Podczas konferencji prasowej zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, odniósł się do sprawy ułaskawienia przez prezydenta Dudę. Ułaskawienie dotyczy mężczyzny na wniosek osób pokrzywdzonych.

Mucha powiedział:

- Pojawiły się zupełnie nieprawdziwe informacje, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym i prawny tej sprawy. Dlatego chcę tę informacje sprostować i wyjaśnić, jak w istocie rzeczy ma się sprawa

Podkreślił także:

- Prezydent stanął w tej sprawie po stronie ofiar. Kara pozbawienia wolności została w tej sprawie wykonana w całości. Prezydent zastosował prawo łaski na wniosek pokrzywdzonych przestępstwem, co podkreślam – dorosłych już osób bliskich sprawcy. To one, nie sprawca, wystąpiły o ułaskawienie

Dalej Mucha wyjaśnił:

- Akt łaski dotyczył jedynie skrócenia środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się, o co wnosiły same pokrzywdzone, osoby pełnoletnie

I dalej:

- Od popełnienia przestępstwa minęło wiele lat. Proszę o nie powielanie fałszywych wiadomości. Decyzja w tej sprawie, co jest wyjątkowo rzadkie, oparta była na zgodnych stanowiskach kuratora sądowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego oraz Prokuratora Generalnego, a poprzedzona została uzyskaniem dodatkowych informacji z sądu orzekającego

Dodał też:

- Wszystkie te pozytywne opinie mam przed oczyma. To sprawy bardzo wrażliwe, gdzie na pierwszym miejscu trzeba stawiać osoby pokrzywdzone. Szczegóły były bardzo wnikliwie rozważane. Z uwagi na dobro osób pokrzywdzonych przestępstwem, nie mogą być ujawnione.

A także:

- Ten akt łaski dotyczył jedynie tego, co te osoby pokrzywdzone uważały za dla nich dotkliwe po tylu latach – zakaz kontaktu, zakaz zbliżania się do sprawcy, który karę pozbawienia wolności w całości odbył

Mucha zwrócił też uwagę na nieczystą grę opozycji oraz na zakłamywanie faktów:

- Komentatorzy i politycy, którzy wykorzystują sprawę w celach kampanijnych zachowują się w mojej ocenie niegodziwie. To bulwersujące, że nieprawdziwe informacje są używane w celach kampanijnych, w takiej sprawie, że osoby, które to robią, mając na ustach dobro ofiar, pokrzywdzonych, próbują wkomponować to w swoją grę polityczną. To wyjątkowo ohydne zachowanie



mp/twitter/tvp info