Zgroza! Zabijanie nienarodzonych we Francji legalne aż do końca ciąży?!

Przerażające zmiany we francuskim prawie. Zgromadzenie Narodowe przegłosowało niedawno nowelizację ustawy bioetycznej. Dostęp do aborcji został rozszerzony i pozwolono na… genetyczne modyfikowania embrionów, chimery czy sztuczne zapłodnienie dla lesbijek oraz samotnych kobiet. Te zmiany wywołały poważne protesty i zdecydowany o wstrzymaniu prac. Teraz jednak ZN wraca do wspomnianych zmian, chcąc wprowadzić je wbrew zdecydowanej większości opinii publicznej. Dodano też zmiany o rozszerzeniu dostępu do aborcji.

Poprawka zgłoszona została przez lidera socjalistów Oliviera Faure, który zawnioskował wyjątek dopuszczający „aborcję aż do urodzenia” wtedy, gdy mamy do czynienia z „cierpieniem psychospołecznym matki”…

Została ona zgłoszona i przegłosowana w nocy z piątku 31 lipca na sobotę 1 sierpnia. Stowarzyszenie Alliance VITA potępiło pospiesznie przyjętą poprawkę argumentując, że wspomniana przesłanka będzie wykorzystywana w każdym przypadku nieplanowanej czy powikłanej ciąży. Zaapelowano o wycofanie poprawki dodając, że temat aborcji nie może być przedmiotem tak pospiesznych rozważań oraz decyzji.

dam/zyciestolicy.com.pl,opoka.news