Żukowska do PO: Myślicie, że Polacy mają sklerozę?

Wciąż niezatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Plan Odbudowy kolejny raz stał się przedmiotem sporu wewnątrz polskiej opozycji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński o zablokowanie funduszy polski rząd. W odpowiedzi posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska przypomniała, że polityk mówi o środkach, które Koalicja Obywatelska chciała zablokować już w polskim Sejmie.

Politycy Platformy Obywatelskiej robili dużo, aby do Polski nie trafiły należne nam środki z Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim opowiadali się za wstrzymaniem płatności dla Polski w związku z rzekomym „kryzysem praworządności”. W Sejmie natomiast Koalicja Obywatelska nie poparła ratyfikacji decyzji RE o zasobach własnych, której przyjęcie było warunkiem uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy. To jednak nie przeszkadza Platformie Obywatelskiej obarczać rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiedzialnością za bezprawne blokowanie przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

- „Przez polski rząd Polacy nadal nie mają pieniędzy z KPO i to jest podstawowy problem”

- stwierdził na antenie Polskiego Radia 24 poseł Marcin Kierwiński.

Na hipokryzję Platformy uwagę zwróciła w mediach społecznościowych Anna Maria Żukowska z Lewicy.

- „Przecież nie chcieliście ratyfikować tych pieniędzy. Myślicie, że Polacy mają sklerozę?”

- zapytała parlamentarzystka.

W odpowiedzi Kierwiński postanowił oskarżyć Żukowską o rozbijanie opozycji.

- „Po pierwsze nie chcieliśmy aby PiS te pieniądze Polakom zabrał. Po drugie za czym i z kim Pani głosowała wszyscy wiedzą. Po trzecie proponuje przestać szukać wrogów po stronie opozycji a zająć się walką z PiS. Wszyscy to po stronie opozycji rozumieją, tylko Pani nie. Dobrego dnia”

- napisał.

- „Przeszkadza przypominanie Waszego błędu? Tak, wszyscy wiedzą, że ja, w przeciwieństwie do Ciebie, głosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Natomiast krytyka Waszej decyzji jeszcze nie czyni z Was wroga, zejdź z wysokiego C, bo strasznie fałszujesz”

- odpowiedziała posłanka Lewicy.

Przeszkadza przypominanie Waszego błędu?

