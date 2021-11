Otwórz Biblię! ,,Słowo Boże jest zawsze aktualne''

Zachęta do otwierania Biblii jest aktualna każdego dnia w roku, a dzielić się jej cytatami można codziennie na wspólnych forach i w życiu. W mediach społecznościowych cytaty z Pisma Świętego weszły już do zwyczaju, co przypomniał także rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Słowo Boże jest zawsze aktualne i w każdym dniu przynosi nam konkretne przesłanie, dając odpowiedzi, wskazówki, przestrogi, pocieszenia, ale przede wszystkim przynosząc nadzieję. Otwierając Pismo Święte, czytamy, co Bóg właśnie tego dnia mówi do nas. Słowo +Dziś+ w proponowanym hasztagu jest bardzo ważne, bo to zachęta, by słuchać Słowa Bożego codziennie. W Psalmie 95 czytamy: +Obyście dziś usłyszeli głos Jego+” – powiedział rzecznik Episkopatu.

Ks. Rytel-Andrianik zwrócił uwagę, że chrześcijanie nie czytają Pisma Świętego, jak zwykłej literatury. „Biblia, choć jest utworem zbudowanym z wielu form i gatunków literackich, to nie opowieść historyczna ani poemat. Jest ona słowem, które Bóg kieruje do ludzi na przestrzeni tysiącleci poprzez Stary i Nowy Testament. To słowo napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Biblię nie tylko czytamy, ale przede wszystkim rozważamy, medytujemy nad jej przesłaniem, modlimy się jej tekstami i dzielimy z innymi tym, co do nas przemawia. Nowoczesne media, w tym aplikacje sprawiają, że możemy czytać Pismo Święte na naszych telefonach” – dodał.

mp/Episkopat.pl