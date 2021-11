Szef MON publikuje zdjęcie, jak reżim Łukaszenki chce umożliwić imigrantom forsowanie polskiej granicy

- Białorusini budują nawet specjalną infrastrukturę, by przepchnąć migrantów do Polski. Powstają np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne – pisze na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Służby reżimu Łukaszenki stosują coraz bardziej prowokujące działania w ramach działać hybrydowych w stosunku do polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy straży granicznej.

W ostatnim czasie w nocy z 1 na 2 listopada, jak informował resort MSZ, polską granicę przekroczyła grupa umundurowanych i uzbrojonych osób, które były uzbrojone w broń długą. W środę rano w związku z tą sytuacją do siedzimy MSZ wezwany został chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski.

W czwartek natomiast żołnierz białoruski próbował z pistoletu sygnałowego oddać strzał w kierunku polskich żołnierzy. Broń na szczęście nie wystrzeliła.

Co więcej, jak informuje MON: "100 metrów dalej, pięciu uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy. Po wezwaniu na miejsce dodatkowych sił wojska i Straży Granicznej, Białorusini wycofali się".

Od kilku tygodni pojawia się także coraz więcej doniesień wskazujących na czynną pomoc służb reżimu Łukaszenki, które mają pomagać i ułatwiać nielegalnym imigrantom forsowanie polskiej granicy.

- "Skala zaangażowania reżimu Łukaszenki w eskalację kryzysu migracyjnego jest ogromna. Białorusini budują nawet specjalną infrastrukturę, by przepchnąć migrantów do Polski. Powstają np. kładki kierujące ludzi na tereny bagienne" – czytamy we wpisie szefa MON na Twitterze, do którego załącza zdjęcie jednej z takich kładek.

