Czy powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa? Rzecznik rządu odpowiada

Będący rzecznikiem rządu Piotr Muller został dziś zapytany o to, czy powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa, której w ostatnim czasie bardzo intensywnie domagają się politycy opozycji totalnej.

„Nie widzę przesłanek do tego, aby na tym etapie taka komisja miała w Sejmie przejmować działania de facto prokuratury czy sądów, bo te organy są uprawnione do tego, aby badać i rozważać, i podejmować ewentualne decyzje co do tego, czy prawo w tym zakresie zostało złamane” – oświadczył Muller.

„Każdy, kto może, składa zawiadomienie do prokuratury, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości nielegalnego działania. Natomiast przypomnę, że również w ramach obecnego polskiego porządku prawnego, ale również porządku prawnego innych krajów UE, możliwe jest podejmowanie działań operacyjnych za odpowiednimi zgodami i tylko w takich przypadkach” – tłumaczył polityk PiS.

ren/PAP