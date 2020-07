Rosyjska propaganda przeciw wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej

Rosja kolejny raz udowadnia swoją wrogą postawę wobec Polski i Polaków. Kiedy Moskwa sama nie ratyfikowała Konwencji Stambulskiej (chroniąc rosyjskie rodziny przed zgnilizną z zachodu), to rosyjskie media dla Polaków domagają się tego, by PiS nie wypowiadał Konwencji Stambulskiej. Rosji zależy na tym, by zniszczyć tradycyjne instytucje życia społecznego w naszym kraju, zdemoralizować Polaków, byśmy stali się zbiorowością słabych jednostek.

Od 2015 roku w Polsce obowiązuje szkodliwa dla Polski i Polaków Konwencja Stambulska czyniąca z zabobonów gender fundament przepisów. Prawem stały się bzdurne założenia o: odwiecznym konflikcie kobiet i mężczyzn, rodzinie jako źródle przemocy wobec kobiet. Szkodliwy dokument międzynarodowy, jakim jest Konwencja Stambulska (stanowiący część polskiego systemu prawnego), postuluje by w imię wyeliminowania przemocy wobec kobiet, zniszczono tradycyjne role społeczne, zlikwidowano niezależność rodziny wobec państwa, wykorzystano edukacje do likwidacji tradycyjnych ról społecznych. Skutkiem realizacji takich toksycznych zapisów byłoby zniszczenie naturalnych instytucji życia społecznego w naszym kraju a przez to uczynienie z Polaków zbiorowości słabych jednostek niewspółpracujących ze sobą – a na tym Rosjanom zależy.

Na rosyjskim portalu dla Polaków ''Sputnik'' ukazał się artykuł „Polki wyszły na ulice: »Nie dla legalizacji przemocy domowej«, »Przestańcie nas wku***ć«, z którego można się dowiedzieć, że »Polki znowu protestują« — »kolejny wyszły na ulice w walce o swoje prawa«.

Rosyjska propaganda insynuuje, że lewicowe aktywistki reprezentują wszystkie Polki, i, że domaganie się realizacji lewicowych zabobonów to walka o prawa kobiet.

Czytelnicy rosyjskiej propagandy dla Polaków z artykułu poznają fałszywe poglądy uczestników protestów, że „rezygnacja z konwencji rozwiąże ręce oprawcom, a ofiary przemocy zostaną same ze sobą, ponieważ ochrona takich osób w Polsce jest na minimalnym poziomie”.

Choć rosyjski portal dla Polaków zacytował argumenty przeciwników Konwencji Stambulskiej, to szokujące jest to, że rosyjska propaganda, kiedy Rosja sama nie przyjęła Konwencji Stambulskiej, ten szkodliwy dokument propaguje w Polsce. Jest to dowód na to, że Rosja nie jest krajem chrześcijańskim, w którym obowiązuje etyka uniwersalna (te same normy moralne stosująca do swoich i obcych) tylko krajem wyznającym etykę etniczną jak w cywilizacji żydowskiej, która zakłada stosowanie innej etyki do swoich (czyli chronienie Rosjan przed demoralizacją) a inną etykę do obcych (czyli propagowanie demoralizacji wśród Polaków).

Według rosyjskiego portalu dla Polaków „z założenia dokument stanowi ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji”.

Jan Bodakowski